تنظيم ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في الفترة من 17حتى 18 يناير الجاري، بمشاركة 30 عضوًا من أعضاء النموذج، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عرض عام لاختصاصات مجلس الشيوخ خلال الملتقي

أدار الملتقي البرلماني الدكتور رأفت صبحي، الخبير البرلماني بمجلس النواب، وتناول الملتقي البرلماني عرض عام لاختصاصات مجلس الشيوخ، ومناقشة الأعضاء حول هذه الاختصاصات، وإجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وإدارتها وإنهائها، ونظام الكلام فى الجلسة، وضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، واختيار موضوع تقرير برلماني لدراستة ومناقشته، وتشكيل لجنة لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، وتعيين الوزراء المناسبين للرد على موضوع التقرير.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دائماً ما يؤكد أنّ تنفيذ الملتقيات البرلمانية تُمثل قيمة مضافة للجمهورية الجديدة، ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة، وهناك حرص دائم من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأنّ أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.

إكساب الشباب الجانب المعرفي والثقافي

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفي والمهاري والتخصصي قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج، والبدء في الفصل التشريعي من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية.

قُدم الملتقي البرلماني بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.