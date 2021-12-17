الخلالي: تكريم برنامج «في المساء مع قصواء» باحتفالية مجمع اللغة العربية

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن برنامجها «في المساء مع قصواء» مدعو، غدًا السبت، للتكريم من مجمع اللغة العربية، في اليوم العالمي للاحتفال بذكرى اعتماد اللغة العربية على مستوى العالم من منظمة اليونيسكو.

كيان معنوي وقامات فكرية على مستوى العالم العربي

وأضافت «الخلالي» خلال تقديم حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»: «كل من يدعم البرنامج من قناة سي بي سي والشركة المتحدة وكل من يعملون في هذا البرنامج، هم أصحاب هذا التكريم من أكبر قامة في اللغة العربية، فهي عبارة عن كيان معنوي وقامات فكرية وعلمية وأدبية على مستوى العالم العربي وهو ما يعد حدثا تاريخيا مهيبا، ونحن ممتنون له وسيكون لدينا جولة في المجمع سنعرضها عليكم الأسبوع المقبل».

الكلمة عن اللغة العربية بين اللسان واللغة والهوية والإعلام

وتابعت: «في حدث فريد من نوعه، أنا مُدعوة بشخصي لإلقاء كلمة ضمن الكلمات التي ستلقى على هذه المنصة المهيبة الخاصة بمجمع اللغة العربية، وستكون هذه الكلمة عن اللغة العربية بين اللسان واللغة والهوية والإعلام في المجمع، غدا في الحفل».

وواصلت: «ستكون كلمتي هي الخامسة بعد كلمات الأجلاء والأفاضل والعلماء والشخصيات القديرة والقامات الكبيرة من أمين رئيس المجمع وأمينه العام والقائمين على هذا الصرح المصري المحتفظ بكيان اللغة العربية حتى الآن، وهو حدث مهم جدًا بالنسبة لنا وأعزم تكريم في مجال الإعلام والنطق باللغة العربية، وهذا شرف كبير مهم جدا ومن الأشياء الهامة في مسيرتي وأعتز به كثيرًا».