النحل في مواجهة الذباب.. مواجهات إلكترونية بين مؤيدي فلسطين وإسرائيل

دشَّن عدد من الشباب العربي الداعم للقضية الفلسطينية جروب «خلايا نحل» لدعم فلسطين عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» و«تليجرام» و«سناب شات» و«واتساب» و«انستجرام» لمواجهة «الذباب» الإلكتروني الإسرائيلي الذي يدعم الاحتلال.

سجال على الفضاء الإلكتروني بين المؤيدين لفلسطين والداعمين لإسرائيل

ويشهد الفضاء الإلكتروني سجالا مستمرا بين الداعمين للقضية الفلسطينية والداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط حذف بعض مواقع التواصل المحتوى المقدم لدعم فلسطين.

6 جروبات فرعية لدعم فلسطين

وبحسب تطبيق «تليجرام» فإن التطبيق يحمل اسم «تجهيزات النحل العربي الإلكتروني» وهو الجروب الرئيسي الذي يضم أسفل منه 6 جروبات فرعية بإجمالي 9250 فردا، وتسمى الجروبات الفرعية كالتالي «الشات العام» و«الدعم» و«التصدي والرد» و«المهام» و«ردود مقترحة خاصة بالمهام» و«المقترحات»، وتستخدم الجروبات شعارات «البطيخ» والسهم الأحمر لتأييد فلسطين.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى من قبل الفصائل الفلسطينية والتي رد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية «السيوف الحديدية»، وهو الأمر الذي أدى لسقوط أكثر من 25 ألف فلسطيني وسقوط نحو 520 جنديا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر وعملية الاجتياح البري للقطاع، والتي بدأت نهاية أكتوبر وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإنهاء الحرب الدائرة والتي تدخل يومها الـ107.