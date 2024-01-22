دعاء للشفاء من المرض.. بماذا كان يدعو النبي لأهله؟

لا يملك أي منا عند مرضه سوى الدعاء للشفاء من المرض، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن الدعاء يرفع البلاء، موضحة أنه يمكن أن يدعي المريض لنفسه بقول: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل".

وأضافت دار الإفتاء في دعاء للشفاء من المرض: "اللهم لا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء للشفاء من المرض

وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء للشفاء من المرض، أوضحت دار الإفتاء أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مرض أحد من أهل بيته، فيضع يده على رأسه ويقول هذا الدعاء: «اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا» متفقٌ عليه.

وتابعت في دعاء للشفاء من المرض: "اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».