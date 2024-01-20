الدعاء المستحب في شهر رجب وغيره من الأوقات.. احرص على ترديده

شهر رجب من الأشهر الحرم، التي عظم الله تعالى حرمتها، ورفع فيها الدرجات، وكثر فيها الحسنات، وتقبل فيها الدعوات، لذلك يحرص المسلمون على الدعاء المستحب في شهر رجب، والدعاء من العبادات المستحبة في كل الأوقات لا سيما الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة مثل وقت السحر وحين نزول المطر وساعة الاستجابة يوم الجمعة وغيرها من الأوقات التي تتنزل فيها النفحات، كما أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي يرجى فيها تعظيم الثواب.

فضل الدعاء المستحب في شهر رجب

وشهر رجب هو شهر مبارك، تكثر فيه الطاعات، وترفع فيه الدرجات، وتقبل فيه الدعوات بإذن الله، ولايوجد دعاء مخصص بعينه للترديد في شهر رجب على سبيل الحصر فالأمر فيه سعه وللمسلم أن يسأل ربه ما يشاء من خيري الدنيا والأخرة.

الأقوال المأثورة في دعاء شهر رجب

وفي هذا الصدد فإن هناك بعض الأدعية التي يستحب ترديدها سواء في شهر رجب أو غيره من الأوقات، حسب دار الافتاء المصرية عبر صفحاتها ومنصاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

- اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فضل دعاء شهر رجب

ومن فضل شهر رجب عن باقي الأشهر، أنه داخل في عموم فضل الأشهر الحُرُم التي يجب أن نحرص فيها على الدعاء المستحب في شهر رجب التي قال الله فيها: (إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم) (سورة التوبة: 36) وعيَّنها حديثُ الصّحيحَيْن في حِجّة الوداع بأنّها ثلاثة سَرْد (أي متتالية ) ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ،وواحد فرد، وهو رجب (مُضر) الذي بين جمادى الآخرة وشعبان، وليس رجب (ربيعةَ) وهو رمضان.