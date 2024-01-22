مسؤولون أمريكيون وغربيون يضغطون على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.. ما السبب؟

مارس مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وأوروبيون ضغوطا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر «ميناء أشدود»، وفق لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

خطة أوروبية: تسليم البضائع من قبرص إلى ميناء أشدود

ووفق الخطة الغربية، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، سيتم تسليم البضائع من قبرص إلى ميناء أشدود، ومن هناك يتم نقلها إلى حاجز كرم أبو سالم وإلى غزة.

وقالت مصادر، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار المسألة في وقت سابق من يناير الجاري خلال المفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارته إلى «تل أبيب» .

وأصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، إلى 10 شهداء، وفق لما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأصيب شاب فلسطيني «26 عاما»، بجروح طفيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم العروب شمال الخليل، وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة وسط المخيم، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قالت في وقت سابق، على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز الأموال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الأحد، وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج باعتبارها دولة ثالثة.

وفي وقت سابق، شارك أكثر من 20 ألف شخص بحسب المنظمين، و9 آلاف، وفق للشرطة، في العاصمة البلجيكية «بروكسل» بمسيرة احتجاجية حملت شعار: «العدالة من أجل فلسطين»، طالبوا فيها «الاتحاد الأوروبي» بالسعي الحثيث لوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة واتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، فيما هتف بعض المتظاهرين شعارات: «عار على الاتحاد الأوروبي»، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.