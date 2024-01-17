بلينكن: لن يكون هناك تكامل بالمنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة، موضحا أنه هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في أنحاء الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «لن يكون هناك تكامل بالمنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية»، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب بناء تحالفات جديدة للتعامل مع روسيا والصين.