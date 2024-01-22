قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتين شرق رام الله بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وسيرت القوات الإسرائيلية، آلياتها العسكرية في شوارعهما، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، تصاعدت وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، سهل مرجعيون جنوب لبنان، بـ3 قذائف، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اللبونة وحامول وأطراف علما الشعب في القطاع الغربي بقذائف من عيار 175 ملم، فيما تعرضت أطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة لقصف مدفعي متقطع.