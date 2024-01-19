جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سهل مرجعيون جنوب لبنان بـ3 قذائف

أشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إلى استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، سهل مرجعيون جنوب لبنان بـ3 قذائف.

وقالت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 142 شهيد و 278 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

24 ألف شهيد في غزة

وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 24762 شهيد و 62108 إصابة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،أعلنت في وقت سابق من اليوم، إصابة عدد من النازحين جراء إطلاق نار كثيف من مُسيرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مدخل مستشفى الأمل التابع للجمعية، في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، ألغى وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي أورييل بوسو التوجيهات إلى المستشفيات بشأن علاج ورعاية السكان المصابين من غزة أو لبنان، الذين تم إجلاؤهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلهم إلى إسرائيل، وفق لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.