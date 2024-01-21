قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل مرجعيون جنوبي لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، صباح اليوم، في نبأ عاجل نشرته على موقعا الإلكتروني، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف سهل مرجعيون جنوب البلاد

وفي وقت سابق من اليوم، قال عوفير سوفير وزير الهجرة والاستيعاب، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، إن على إسرائيل التوصل إلى حل سياسي للجبهة الشمالية لأن موقف «تل أبيب» صعب للغاية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية بينها الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن يحيى السنوار، استعد لـ«حرب غزة» لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا، مشيرة عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إلى أن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.

«واشنطن»: الفصائل لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر

وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية، قدرت في وقت سابق،قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 إلى 30% فقط من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، إن «واشنطن»، اعربت عن اعتقادها، أن الفصائل لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة قتال القوات الإسرائيلية لعدة أشهر، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.