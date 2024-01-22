«الداخلية» تحتفل بعيد الشرطة الـ72 بأغنية «هنا مصر» وأوبريت «إيد واحدة» (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية وطنية تحت عنوان «هنا مصر» في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72، غناء الفنان مصطفى حجاج والفنانة هبة مجدي، وترصد الأغنية ملحمة التكاتف الوطني بين أفراد الشعب المصري ورجال الشرطة.

احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72

أعدت وزارة الداخلية، أوبريت، بعنوان «إيد واحدة» يرصد الملحمة الوطنية في معركة الإسماعيلية في التصدي للاحتلال الإنجليزي، كما أطلقت التصميم الجديد لشعار عيد الشرطة الـ72، بالتزامن مع اقتراب ذكرى الاحتفال به يوم 25 يناير الجاري.