خبير سياسي: بايدن يبحث عن ترميم علاقاته الداخلية والدولية من خلال طرح حل الدولتين

قال الدكتور أحمد شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يراهن على سقوط الحكومة الأمريكية، وأنها ستسقط، نظرا لأن الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وبالتالي هو يرى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يملك أي مقومات للاستمرار في المرحلة المقبلة.

«نتنياهو» يعلم بأن «بايدن» يسوق لفكرة

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن «نتنياهو» يعلم بأن «بايدن» يسوق لفكرة حل الدولتين للرأي العام الأمريكي، وتحديدا للعرب والجاليات التي كانت تؤيد حل الدولتين، والتي انتخبته في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب التي دعم إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

يريد أن يرمم علاقاته الداخلية في مجتمعه

وأشار إلى أن «بايدن» يريد أن يرمم علاقاته الداخلية في مجتمعه والرأي العام الداخلي، خاصة في الحزب الديمقراطي الذي خسر منه الكثير من الأصوات والتأييدات التي أيدته في الفترة السابقة، كما أنه يريد أن يرضي المصالح الإقليمية والعلاقات العربية التي وضعت له صورة اليوم التالي من الحرب كيف سيكون، والذي يتضمن أن يكون هناك سلطة فلسطينية ودولة فلسطينية وكيان سياسي.