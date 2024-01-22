كارثة في الصين.. انهيار أرضي يبتلع 47 شخصا واستمرار البحث عن المفقودين

أسفر انهيار أرضي وقع بقرية ليانجشوي ببلدة تانجفانج في محافظة تشنشيونج بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، عن محاصرة 47 شخصا تحت الأرض، وفق لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووقع حادث الانهيار الأرضي بالصين في الساعة 5:51 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي «11:51 مساء أمس الأحد بتوقيت القاهرة»، مما تسبب بأضرار في عدة قرى، وفق لما أعلنه تلفزيون الصين المركزي.

وشارك أكثر من 200 من رجال الإنقاذ شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ، فيما أجلت السلطات الصينية، أكثر من 200 شخص من منطقة الكارثة. وقالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين لا تزال جارية.

وأشارت «شينخوا» في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى مشاركة 33 مركبة إطفاء للبحث عن المفقودين.