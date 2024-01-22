 الجامعات تبدأ إعلان نتائج امتحانات الترم الأول إلكترونيا

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك للكليات والأقسام العلمية التي انتهت من أعمال امتحانات الترم الأول، إذ جرى حجب نتائج الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.

نتائج امتحانات الترم الأول 2024

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الامتحانات منتظمة في عدد من الكليات، لافتًا إلى أنَّه بالنسبة للكليات التي انتهت من أعمال الامتحانات والتصحيح جرى البدء في إعلان نتائجها عبر الموقع الإلكتروني، منوهاً إلى أنه جرى حجب نتائج الطلاب غير المسددين للمصروفات.

وقال الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن» أن الجامعة بدأت في إعلان نتائج امتحانات الترم للكليات التي انتهت من أعمال التصحيح، لافتًا إلى أنذَه جرى الانتهاء من غالبية الامتحانات بمختلف الكليات، موضحاً أنَّ أعمال التصحيح تتم إلكترونيا وهو السبب في الإسراع من إعلان النتائج .

وقال الدكتور محمد إبراهيم وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون قطاع التعليم والطلاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الكلية أعلنت أمس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع الأقسام العلمية، موضحاً أنَّ كل النتائج عبر الموقع الإلكتروني للكلية، لافتًا إلى أنَّه جرى حجن نتائج امتحانات الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية .