الجامعات: صيانة المدن الجامعية الأسبوع المقبل بعد انتهاء الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، انتهاء الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2024 الأسبوع الجاري، موضحين أنه عقب الانتهاء سيتم إخلاء المدن الجامعية الأسبوع المقبل والبدء في أعمال الصيان الشاملة لها، بجانب صيانة المنشآت الجامعية من مدرجات ومعامل وورش وغيرها من منشآت تعليمية مختلفة.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2024

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة ستبدأ في أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية والمدن الطلابية المختلفة بدءاً من السبت المقبل وذلك بعد الانتهاء مباشرة من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 كما هو محدد وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، والمقرر أن يبدأ اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024.

مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الامتحانات للفصل الدراسي الأول ستنتهي الخميس المقبل، موضحاً أنه بدءاً من السبت ستبدأ أعمال الفصل الدراسي الثاني 2024، على أن تبدأ أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الجامعية.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية للعام الجامعي موحدة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.