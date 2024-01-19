المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: يجب زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إنه يجب تحقيق زيادة عاجلة في المساعدات بقطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أنه على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لضمان معاملة المعتقلين بما يتماشي مع قواعد القانون الدولي.

وتابعت: «على السلطات الإسرائيلية ضمان حصول العائلات على المعلومات المتعلقة بذويهم المحتجزين في غزة»