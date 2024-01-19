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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: يجب زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

كتب:

منتصر سليمان
09:09 م | الجمعة 19 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إنه يجب تحقيق زيادة عاجلة في المساعدات بقطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أنه على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لضمان معاملة المعتقلين بما يتماشي مع قواعد القانون الدولي. 

وتابعت: «على السلطات الإسرائيلية ضمان حصول العائلات على المعلومات المتعلقة بذويهم المحتجزين في غزة»

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بقلم منتصر سليمان