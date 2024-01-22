قرار مهم من «التعليم» بشأن ملفات الطلاب في الخارج لأداء امتحان نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم تعليمات بشأن إجراءات إنهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج، موضحة أنّه تقرر إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الامتحانات التي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها في أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التي رفعها أولياء الأمور على المنصة عن طريق الخطأ، حتى نهاية 23 يناير 2024.

النظر لأي طلبات أو شكاوى أخرى

وتابعت التعليم بأنّ ذلك يأتي وفقًا للشكاوى التي تقدم بها أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج (فقط)، علمًا بأنّه لن يتم النظر لأي طلبات أو شكاوى أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج، وتهيب الوزارة بأولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة.