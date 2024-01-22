«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ غرفة العمليات تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة اللغة الإنجليزية عبر جروبات الغش، للتأكد من صحتها وأنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب داخل اللجان.

لا تهاون مع الغشاشين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه لا تهاون مع الغشاشين، وحال التأكد من صحة الأسئلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن تصوير ورقة الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش وتطبيق قانون مكافحة الغش على الغشاشين، والذي تصل فيه العقوبة إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

وكانت جروبات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة مزعومة لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة، الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية الآن باللجان الامتحانية بعد الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في التاسعة صباحا اليوم ويستمر لمدة ساعتين وفقا للجداول المعتمدة.