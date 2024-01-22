وزير التعليم يصل الفيوم لمتابعة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، في مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة في إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024 للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التعليم يتفقد عدد من المدارس لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعرب حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها في ضبط وانتظام العام الدراسي 2023-2024.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أنَّ يتفقد وزير التعليم عددًا من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 للشهادة الإعدادية بالمحافظة.