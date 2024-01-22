كاتب صحفي: وثيقة التوجهات الاستراتيجية شارك بها أكثر من 400 خبير ومتخصص

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين إنَّ وثيقة التوجهات الاستراتيجية هي جهود من مجلس الوزراء، وتمّ الإعداد لها من 6 أشهر، حينما بدأ التفكير في المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وبها 873 توصية تقريبًا.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «شارك في إعداد الوثيقة أكثر من 400 خبير وأستاذ جامعة ومتخصص وباحث اقتصادي من كل القطاعات، بالإضافة إلى الاستفادة من الآراء التي تم طرحها في الحوار الأول في مرحلته الأولى، والذي حقق نجاح كبير جدًا، وقرب الكثير من المسافات، والتعامل بشكل واقعي ومواجهة التحديات التي تواجه العالم وليس مصر فقط».

وتابع: «الوثيقة تتناول 8 اتجاهات أساسية تم وضعها بشكل مختصر، وسيتم طرحها للحوار بين المختصين على مدى شهرين، وأيضًا للحوار المجتمعي من خلال نسخة مصغرة يتم طرحها على موقع مجلس معلومات مجلس الوزراء».

وأكمل: «التوجهات الرئاسية بدأت بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ثم مرحلة من الإصلاح الاقتصادي والبناء، لتعويض ما فات، تجربة الصين، والدول المتطورة مثل سنغافورة وماليزيا والهند، استغرقت سنوات طويلة جدًا، وانفقت من 20 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي لها على البنية الأساسية».