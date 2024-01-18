رئيس مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية في الغربية  

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية والواقع ضمن القطعة 191 من 31 أصلية وضمن القطعة 123 أصلية بحوض ساقية شغيب نمرة 13 بمسطح 9 قراريط و20 سهما، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

إقامة مراكز تنمية الأسرة

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، والذي جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية والحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصرية حياة كريمة إلى أعمال المنفعة العامة.