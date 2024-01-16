رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ سوهاج: تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية 

كتب:

فهد فكري بلوم
03:53 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

شكلت الوحدة المحلية لحي الكوثر، بمحافظة سوهاج برئاسة فريدة سلام، وبالتعاون مع التموين، والرقابة التموينية، والمنطقة الصناعية بالحي، لجنة للمرور على الشركات والمنشآت «المستوردة، والمصنعة، والمعبأة»، للمنتجات والسلع الاستراتيجية زيت، فول، أرز، سكر، مكرونة، ألبان، جبن، وذلك لمتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالمبادرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمتابعة تفعيل مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية حرصا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

المرور على 7 شركات مختلفة

ومن جانبها أوضحت رئيس حي الكوثر أنه تم المرور على 7 شركات مختلفة وهي «المختار لتجارة المواد الغذائية، ومخزن شركة مكسب، والشركة الدولية لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع الكوثر للمكرونة والصناعات الغذائية، واللؤلؤة للصناعات الغذائية، و منفذ شركة ديري للألبان، وشركة الميرا للصناعات الغذائية»، حيث قامت اللجنة بأعمالها في التحقق من عدم تجاوز الفواتير للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

اقرأ المزيد:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج 2024

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج

افتتاح 4 مساجد في محافظة سوهاج غدا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة سوهاج.. تبدأ 17 يناير
بقلم فهد فكري بلوم