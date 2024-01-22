برلماني: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الصومال دليل على موقف مصر الريادي

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ أحمد، وعقدهما مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية وإعلان عدة رسائل هامة لإثيوبيا، دليل على موقف مصر الريادي والتاريخي لدعم دول القارة السمراء.

وأوضح نويصر، في بيان له، أن مصر ستتولى الدفاع عن حقوق الصومال وترفض أية تحركات نحو الأراضي الصومالية من الجانب الإثيوبي.

العلاقات المصرية الصومالية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية الصومالية تتسم بالقوة والمتانة وهي علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة، موضحًا أن دولة الصومال تعد واحدة من أهم دول القرن الأفريقي التي تلعب دورا كبيرا في التحكم بمضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس وهو ما زاد من أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية بالنسبة لمصر.

نويصر: مصر لها دور كبير في دعم دولة الصومال

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لها دور كبير في دعم دولة الصومال في الفترة عقب الاستقلال في مختلف المجالات لا سيما في مجال التعليم حيث تواجدت المدارس والمدرسون، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال يسهم في تهديد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.