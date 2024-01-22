«عربية النواب» تثمن الموقف المصرى لدعم سيادة الصومال

ثمنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور المصري لدعم سيادة الصومال، وإدانة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة الأراضي الصومالية،ومطالبة مصر باتخاذ موقف عربي موحد وقوي إزاء انتهاك إثيوبيا لسيادة دولة عربية، بإبرامها مذكرة التفاهم غير القانونية مع «إقليم أرض الصومال»، ما يهدد أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ويُقوض جهودها الساعية لتوحيد أراضي البلاد ومحاربة الإرهاب.

اتفاق اثيوبيا وصوماليلاند

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في بيان له أصدره اليوم، بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التداعيات الخطيرة «لاتفاق إثيوبيا وصوماليلاند»، ولمساندة الصومال في أزمته الراهنة، ورفض التدخلات الإثيوبية في الشؤون الداخلية لدولة عربية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولاسيما دعم «مقديشيو» أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال إن التعدي على سيادة الصومال بتوقيع هذا الاتفاق الذي يُتيح استخدام ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف الإثيوبي بانفصال صوماليلاند عن جمهورية الصومال مستقبلًا، سيضر بالمصالح المشتركة التي تجمع إثيوبيا ببعض الدول العربية.

دعم مصر للصومال

كما طالب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي المعني بصون السلم والأمن الدوليين إلى سرعة التحرك، وإسقاط تلك الاتفاقية باعتبارها باطلة ولاغية وغير مقبولة وتُهدد الاستقرار الإقليمي، وإجبار إثيوبيا على الامتثال إلى القانون الدولي؛ حفاظًا على النظام العالمي واحتراما للأعراف والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع تجاه إبرام «اتفاقية سيادية» مع كيان أو إقليم انفصالي وليس مع الدولة المعنية صاحبة السيادة أو مع الحكومة الرسمية القائمة، قد يُشجع آخرين على أن يحذو حذو إثيوبيا، ما سيكون له تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لاسيما في توقيت لا يتحمل فيه الإقليم المزيد من الاضطرابات والأزمات والصراعات، خاصة منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بموقف مصر الواضح والحاسم والرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، مثمناً تأكيد وزارة الخارجية المصرية على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الاقتتال على السيادة الصومالية وتشديد مصر على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.

وكانت أرض الصومال قد وقعت «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية «إيجار».

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».

وتعارض الحكومة الصومالية بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ولديها عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.