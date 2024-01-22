رئيس «مصر أكتوبر»: القيادة السياسية لن تسمح بتهديد الأشقاء في الصومال

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، بقصر الاتحادية، والذي رفض خلاله الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا.

مديح: مصر دولة سلام وتدعو دائما للسلام

وقالت «مديح» في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مصر من أولى الدول التي تدعم سيادة الدول على أراضيها وترفض رفصا باتا تدخل أي دولة في شئون دولة أخرى، وهو ما جاء على لسان وزارة الخارجية، موضحة أن مصر دولة سلام وتدعو دائما للسلام والتعاون البناء المثمر الذي يعود على الشعوب بالنفع.

وأشارت رئيس الحزب إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأى تهديد لها، منوهة إلى أن مصر دائما تقوم بدورها في حماية أشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء في الصومال، مؤكدة كامل دعمها والحزب لكل قرارات القيادة السياسية وما تراه مناسبا في هذه القضية، بما يسمح لها القيام بدورها التاريخي الداعم للأشقاء.