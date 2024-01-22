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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3874 سيارة لذوي الهمم

كتب:

هبة صبيح
11:27 ص | الإثنين 22 يناير 2024
سفينة بميناء غرب بورسعيد

سفينة بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة «SANG SHIN» القادمة من كوريا الجنوبية بحمولة 1993 سيارة لذوي الهمم، ضمن حركة تداول السفن التي يشهدها ميناء غرب بورسعيد.

تخزين سيارات ذوي الهمم في المخازن 

وأكدت المنطقة الاقتصادية، اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات تفريغ سيارات ذوي الهمم من سفينة الرورو العملاقة على الأرصفة، وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ.

السفينة تستكمل رحلتها إلى ليبيا

وأوضح بيان المنطقة الاقتصادية، أن السفينة ستستكمل رحلتها البحرية إلى ليبيا.

وذكر البيان، أن الميناء انتهى من تفريغ سفينة الرور GMT ASTRO القادمة من كوريا حيث قامت بتفريغ 1881 سيارة لتستكمل رحلتها البحرية إلى تركيا.

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بقلم هبة صبيح