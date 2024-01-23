«البحوث الفلكية»: رصد هزات أرضية ضعيفة يوميا دون أي تأثير في البحرين الأبيض والمتوسط

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، تواصل يوميا عملها دون انقطاع، لافتا إلى أن المحطات ترصد يوميا في البحرين الأحمر والمتوسط، عدد من الهزات الأرضية البسيطة جدا، دون أي تاثير على المناطق الساحلية أو حتى تأثر وشعور المواطنين بها.

هزات أرضية

أضاف رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، ان مصر خالية من أحزمة الهزات الأرضية النشطة والزلازل، وأن الهزات التي يتم رصدها تكون في أعماق البحار، وتبعد عن السواحل المختلفة بمعد 50 كيلومترا على الأقل، منوها بأنه فور رصد أي هزات أرضية يتم تسجيلها وتحليلها فورا.

وأوضح «القاضي» أنه لا يوجد ما يسمى بتنؤات الزلازل وأن ما يمكن الحديث عنه هو التوقعات، وتكون مبنية على معلومات ودراسات علمية، وفقا لتاريخ الهزات الأرضية.