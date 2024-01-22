«البحوث الفلكية»: مصر خارج أحزمة الزلازل القوية.. و85 محطة رصد تعمل بانتظام

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تطوير مستمر لكافة القطاعات المختلفة التابعة للمعهد، و لعل أبرزها قطاع محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، موضحا أنه يتم سنويا عمل الصيانة الشاملة لكافة المحطات المنتشرة بمختلف المحافظات، بجانب زيادة عددها وأماكن توزيعها لتغطي كافة المناطق والمحافظات، ليتخطى الـ85 محطة مابين فرعية ورئيسية، تعمل بانتظام دون رصد أي مشكلات.

محطات شبكة القومية لرصد الزلازل

وقال رئيس المعهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر خالية من كافة الأنشطة القوية وأحزمة الزلازل داخل حدودها، وأنه لا يوجد ما يسمى بالتنبؤات للهزات الأرضية، لافتا إلى أنّ محطات الشبكة تعمل ليل نهار لمتابعة أي نشاط أو هزات أرضية، لافتا إلى إمكانيات المحطات والمعهد متميزة جدا في المتابعة والتحليل.

وتابع أنّ الفترة المقبلة سيشهد مرصد حلوان الفلكي، افتتاح محطة رصد الحطام الفضائي، والتي جرى إنشائها بالتعاون مع الجانب الصيني.