وكيل «الشيوخ» تطالب بتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنّ صناعة الألعاب الإلكترونية باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي بإيرادات يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار، وتعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات إمكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر.

توطين التكنولوجيا الحديثة

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة ملف الألعاب الإلكترونية في مصر، التي تنعقد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأشارت النائبة إلى تأكيد القيادة السياسية على ضرورة توطين التكنولوجيا الحديثة، مما بات من اللازم علينا النظر بعين الاعتبار إلى مثل هذه الصناعة؛ للاستفادة مما توفره من عوائد مالية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية، نحن في أمس الحاجة إليها.

وناشدت وكيل مجلس الشيوخ بضرورة التصدي إلى المخاطر التي تشكلها الألعاب الإلكترونية التي قد تغزو المجتمع بقيم وثقافات تشذ عن تقاليدنا، مشيرة إلى ضرورة المبادرة بإنتاج الألعاب الإلكترونية التي تناسب المجتمع المصري؛ مما يعظم من استخداماتها الإيجابية سواء في المجال الاقتصادي بضرورة تقديم دعم حكومي لهذه الصناعة، وفي مجال التعليم بتشجيع وتحفيز شباب المبتكرين المصريين، كذلك في مجال تقنين الألعاب الإلكترونية بوضع استراتيجية إعلامية للتوعية بمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية.