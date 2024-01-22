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«الشيوخ» يوافق على حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه

كتب:

ولاء نعمه الله
12:27 م | الإثنين 22 يناير 2024
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حفظ طلب مقدم من النائب العام، برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، لاتخاذ الإجراءات في دعوى شيك بدون رصيد.

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الطلب غير مستوف الشروط التي تنص عليها اللائحة في هذا الشأن، لذلك تم حفظ الطلب.

ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية، اليوم، دراسة برلمانية عن الألعاب الإلكترونية، كما يناقش طلب مناقشة حول صناعة البرمجيات في مصر.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.