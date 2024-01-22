افتتاح معرض ملتقى الأقصر وتكريم التوني خلال أمسية فنية بالأمير طاز

في أمسية فنية متنوعة، افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، معرض نتاج الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بقصر الأمير طاز.

وألقت الشاعرة صفاء أبو صبيحة أبيات من ديوانيها «تايلاند» و«ميدان الأوضة»، الذي حصلت به على جائزة أحمد فؤاد نجم عن شعر العامية، فضلا عن إلقاء الشاعر محمد عرب صالح، وهو حاصل علي جائزة الشارقة للإبداع 2018، وجائزة راشد بن محمد للإبداع 2020.

كما أقيمت ندوة لتكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني -المكرم بدورة الملتقى هذا العام- أدارتها كل من الناقدة رانيا خلاف والناقدة سوزي شكري، وذلك تقديراً للمكانة الفنية له في مجال التصوير الزيتي والتصميم.

وتحدثت «شكري» عن فن التوني التشكيلي، الذي استطاع من خلال أعماله في الرسم الصحفي، وأغلفة الكتب في الوصول للمتلقي، حيث راعى في أعماله المتلقي البسيط.

وأكدت الناقدة على أن «التوني» استقى مفرداته من التراث المصري «كرمزية السمكة والسيف الموجودين في أغلب أعماله»، مستخدما ما يسمى «بخط الحماية» لدى القدماء المصريين في تحديد العنصر في العمل الفني بغرض التبسيط، وأشارت إلى أن من أعماله الأولى، غلاف كتاب «زقاق المدق» لنجيب محفوظ.

وتحدثت الناقدة رانيا خلاف عن الفنان حلمي التوني رائدا للبهجة، وخصصت حديثها عن كتب الأطفال التي تميز في رسمها، وهو دائما ما يستخدم العنصر البشري والمشهد الواسع، حيث تمتاز معظم رسوماته بنظر العناصر الإنسانية في اللوحات للمتلقى، مؤكدة حرص «التوني» على اقتناص موتيفات من الفولكلور المصري كعروسة المولد.

القضايا الوطنية والانتماء للمجتمع المصري

وأعرب الفنان الكبير حلمي التوني عن شكره لوزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ممثلا في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير عن التكريم، مؤكدا اهتمامه بالقضايا الوطنية والانتماء للمجتمع المصري، شارحا عن مرجعيته في التصوير بكونها مصرية شعبية، حيث أن الفنان الشعبي ظل يستخدم الرمزية مثل السمكة والعصافير، معربا عن نظريته الدائمة ومبدأه في أن يكتسب الفنان الشهرة عندما يقترب بأعماله من الناس.

بعد ذلك تفقد «قانوش» أعمال فناني الدورة السادسة عشر للملتقى، والتي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر الماضي، بالمعرض الذي يستمر حتى ٢٨ يناير الجاري.