ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يكرّم الفنان التشكيلي حلمي التوني

يكرّم ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الـ16، الفنان التشكيلي حلمي التوني، وهو فنان تشكيلي مصري متخصص في التصوير الزيتي والتصميم ولد بمحافظة ببني سويف في 30 إبريل عام 1934 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور، تولى العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، عاش بالقاهرة وبيروت.

المعارض الخاصة

ونظم حلمي التوني العديد من المعارض الفردية بمعظم الدول العربية، منها معرض طوافة بقصور الثقافة في عواصم المحافظات في عام 1965، ومعرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك عام 1985، ومعرض في مجمع الفنون بالزمالك عام 2000، كما شارك في العديد من المعارض الدولية في ألمانيا والبرتغال ولبنان والعراق وسوريا.

جوائز حصل عليها حلمي التوني

حصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية، ومنها:

جائزة سوزان مبارك الأولى والتميز للرسم لكتب الأطفال 3 مرات، وجائزة يونيسف عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979، وغيرها.

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

يذكر أنّ صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أعلن بدء فعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير في محافظة الأقصر لدورته السادسه عشر 2023، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري.

ويشارك في الدورة الحالية للملتقى 17 فنانا من مصر والدول الأجنبية والعربية.