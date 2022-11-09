منى الشاذلي: أعشق لوحات حلمي التوني وربيت بناتي على رسوماته

حلَّ الرسام الشهير حلمي التوني، ضيفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، على قناة cbc، مساء اليوم الأربعاء، ليحكي عن مشواره الحافل في الرسم من خلال الكتب والأغلفة واللوحات التي قدمها للجمهور على مدار عشرات السنوات.

منى الشاذلي وإعجابها برسومات التوني

في بداية اللقاء أعربت الإعلامية منى الشاذلي عن محبتها وفخرها بالفنان حلمي التوني، موضحة أن رسوماته أصبحت جزءًا من العائلة:«أنا أتشرف بمعرفة الفنان حلمي التوني من سنين طويلة، ومن عشاق لوحاته، لذلك لما كانوا بناتي صغيرين كنت بجيب لهم الكتب اللي يرسمها عشان يلونوها.. يعني أنت ليك في بيتنا ركن كبير أوي يا أستاذ حلمي تقديرا لقيمتك وإسهامك الفني».

قال الرسام الشهير إنه يرفع شعار البهجة طوال حياته في كل شيء، لذلك تفيض لوحاته بالحب بجميع أشكاله، مضيفًا:«اللوحات تفيض بالحب عشان أنا رافع شعار البهجة طول الوقت والله العظيم.. الناس محتاجة البهجة باستمرار، بطبيعتي أنا بصحى الصبح أغني وارسم، الأغاني اللي بحطها ومعاها اللوحات دي بتجيلي الصبح، فبقول لازم أشارك مع الناس الفرحة واللطافة دي باللوحات».

لوحات على الأغاني

تابع:«عملت معرض لوحات عن الأغاني.. كل أغنية عملت لها لوحة.. مبعملش لوحة مطابقة للنص، لكن بعمل لوحة في جو الأغنية.. أنا بحب الغناء جدا، لذلك بقول دايما إن اللي ميغنيش لازم نخاف منه شوية، زمان كان صوتي حلو.. دلوقت ودني بس اللى حلوة».