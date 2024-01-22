محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرستين في العيد القومي للمحافظة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، مدرسة محمد بغدادي ومدرسة الفيروز تزامنا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر في العيد القومي في الذكرى 54 لمعركة شدوان بحضور مديري المديريات النوعية والمختلفة بالمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرسة

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، على هامش الاحتفالات، إلى أنّ مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي بمدينة الغردقة تُقام على مساحة 7320 مترًا مربعا، وتضم 33 فصلاً تعليميًا، وتستوعب 1059 تلميذًا؛ للتخفيف عن الطلاب وتقليل الكثافة بالفصول.

البحر الأحمر تحتفل بالعيد القومي

وأكد أن ذلك يساهم في توفير مناخ تعليمي مناسب للتلاميذ بمخلف المراحل، وذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم العملية التعليمية، وتوفير بنية تحتيه مم مدارس وطرق ومنشآت خدمية تسلهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح أنّه سيتم افتتاح عددٍ من المشروعات الخدمية حيث أن رؤيه الرئيس السيسي للتنمية لا تتوقف عند مكان او زمن معين، وذلك ضمن خطة التنمية التي تسعي الدولة المصرية لتنفيذها لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لائقة بالمصريين.