محافظ البحر الأحمر: افتتاح أكبر مصنع للقوارب واليخوت.. وكرنفالات احتفالية بالعيد القومي

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية والسياحية فى الذكرى الـ54 للعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر، حيث سيتم تسليم عقود أصحاب الورش والمحلات بمدينة الحرفيين وافتتاح أكبر مصنع للقوارب واليخوت.

ما الجديد فى احتفاليات المحافظة هذا العام بعيدها القومى؟

- هناك عدد من المشروعات القومية والسياحية التى ستشهدها مدن المحافظة، وسيتم افتتاحها تزامناً مع احتفالات العيد القومى، منها الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة والمرحلة الثالثة من الجزيرة الوسطى بطريق المطار، وتطوير طريق المطار، وسيتم افتتاح 3 مدارس جديدة بالغردقة هى مدرسة الفيروز تعليم أساسى، مدرسة محمد بغدادى تعليم أساسى، ومدرسة ٦ أكتوبر، وتطوير مدرسة حسن كامل الإعدادية والثانوية.

وماذا عن المشروعات السياحية والتعليمية؟

- سيتم تسليم عقود أصحاب الورش والمحلات بمدينة الحرفيين شمال الغردقة وافتتاح المركز التكنولوجى بالديوان العام وأكبر مصنع للقوارب واليخوت، ووضع حجر الأساس لمشروعات سياحية، وفى مدينة رأس غارب سيتم إنشاء مجمع الخدمات بمنطقة خور رحمى وإنشاء حديقة لذوى الاحتياجات الخاصة لجمعية الشبان المسلمين وتطوير ورفع كفاءة جمعية تنمية المجتمع بمنطقة الميناء، وفى مدينة سفاجا سيتم افتتاح أعمال المجزر الآلى الجديد وعدد من مشروعات التنمية بمدن الجنوب.

ما سبب اختيار 22 يناير كل عام عيداً قومياً للمحافظة؟

- شهدت جزيرة شدوان ملحمة شعبية أثناء حرب الاستنزاف، شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة فى دحر العدوان الغاشم على الجزيرة، وتمثل ذلك فى إمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية فى 22 يناير سنة 1970، واعتبرت محافظة البحر الأحمر هذا اليوم عيداً قومياً لها.

ما أبرز المشروعات التى تمت بالمحافظة خلال السنوات الماضية؟

- البحر الأحمر كان لها نصيب كبير من اهتمام الدولة وشهدت عدة مشروعات قومية كبرى، تم تنفيذها بناء على توجيهات القيادة السياسية، منها مشروعات الإسكان، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات ومساكن الروضة بديل داهمة الخطورة ومحطات تحلية المياه ومحطات طاقة الرياح وتطوير ميناء سفاجا وتطوير مطار الغردقة وممشى رأس غارب وافتتاح ميناء برانيس ومشروعات خدمية وصرف صحى ورفع كفاءة، وتطوير الطرق.

وماذا عن التعامل مع مشكلات المواطنين؟

- هناك جولات تتم على مدار الأسبوع نقوم خلالها بالاستماع لمشاكل المواطنين بمدن المحافظة، ويتم التوجيه بحلها بشكل فورى، وأصدرت قرارات بأهمية تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وحل المشاكل والتحديات التى أبداها المواطنون، وتحسين مستوى حياتهم والخدمات المقدمة لهم.

ملحمة شعبية

معركة شدوان بالنسبة لأهالى البحر الأحمر تعنى لهم الصمود أمام العدو الصهيونى واسترداد الأرض والعزة والكرامة، حيث شهدت شواطئ الغردقة ملحمة شعبية تضامناً مع قواتنا فى معركة شدوان المجيدة.