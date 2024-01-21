أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في الغردقة غدا للصيانة.. 5 ساعات

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، غدا الاثنين، زذلك لمدة 5 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحر الأحمر.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي عمارات الرضا، وعمارات عبد المقصود بجوار بنزينة الكرنك، وفيصل 1 ،2، وأناره الإذاعة بالغردقة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وكشف بيان محافظة البحر الأحمر بأن يتم فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غدا الاثنين لمدة خمسة ساعات متواصلة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأكد البيان، أن سبب فصل التيار الكهربائي وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية يتم وفقا لجدول الصيانة ونقل الأحمال توزيعها على المناطق بشكل دوري واحترازي، لعدم فصل التيار الكهربائي مفاجأة بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة بالبحر الأحمر