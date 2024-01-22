قناة السويس: جاهزون لأعمال صيانة للسفن القادمة من البحر الأحمر 

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة جاهزة للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية وتقديم أي خدمات تحتاجها هذه السفن في حالة التعرض للأعطال أوالمواقف الطارئة.

وأضاف ربيع، في بيان رسمي اليوم، أنّ شركة ترسانة السويس البحرية استقبلت سفينة الصب الجاف ZOGRAFIA على الجانب الغربي للحوض العائم بحمولة 55 ألف طن بمساعدة قاطرات تابعة للهيئة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إنّ العملية تأتي لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بعد تعرض بدن ومكونات السفينة لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر يوم 16 يناير من العام الجاري.

ربيع: نقدم كل الخدمات

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تعمل علي تقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، عبر تقديم كل الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة والتي قد تحتاجها السفن العابرة.

وقال إن سفينة الصب الجاف التي تم استقبالها تحمل علم مالطا يبلغ طولها 190 متر، وعرضها 32 متر، وغاطسها الحالي حوالي 6 أمتار .

وأكد: «تواصلنا مع ملاك السفينة "ZOGRAFIA" مع هيئة قناة السويس بشأن الحادث تم التوجيه بتحرك فريق الطوارئ التابع للهيئة Mobile team للفحص الفني وحصر التلفيات بالسفينة بمجرد وصول السفينة لمنطقة غاطس السويس».

وأكد أن هيئة قناة السويس لن تدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية التي تكفل الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية وستظل على تواصل مستمر وفعال مع كل عملائها لتقليل آثار الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر.