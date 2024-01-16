أسامة ربيع: «CMA CGM» ثاني أكبر شركة تتعامل معها هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة الملاحة الفرنسية CMA CGM، ثاني أكبر شركة تتعامل معها هيئة قناة السويس، لافتا إلى أنها من الشركات المهمة التي تجمعها بالهيئة علاقات وطيدة؛ إذ تجمعها مع الهيئة العديد من النقاشات والمباحثات للبحث عن أفضل سبل التعاون لتحقيق المنفعة للطرفين.

وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» على فضائية dmc، أن لقاء أعضاء من شركة الملاحة الفرنسية اليوم مع الرئيس السيسي كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالشركة، والتعاون المثمر الذي يجمعها مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس.

شركة الحاويات تحيا مصر

وأوضح أن شركة CMA CGM شريكة بشركة الحاويات تحيا مصر الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسي العام الماضي والتي ولدت عملاقة، لافتا إلى أن الشركة الفرنسية تريد زيادة نسبتها بشركة الحاويات.

مزيد من الاستثمارات بالعديد من المجالات

وأكد أن الاجتماع تضمن دعوة الشركة الفرنسية لمزيد من الاستثمارات بمجالات مثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الأخرى بوزارة النقل مثل التوسع في إقامة المواني الجافة وشبكات ربط المواني وتطوير الأرصفة بالمواني.

رسائل الرئيس السيسي

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد للشركة الفرنسية أن علاقة مصر بفرنسا علاقة استراتيجية خاصة، خلال الترحيب بهم باجتماع اليوم، كما أكد الترحيب بالتعاون مع الشركة الفرنسية للتعاون بالمشروعات على الأراضي المصرية.