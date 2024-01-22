تعيين 148 شابا في وظائف مختلفة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة، وأن مكاتب التشغيل بمديرية العمل نجحت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 في توفير فرص عمل وتعيين عدد 148 من الشباب، ذكور وإناث، من أبناء مطروح في عدة شركات ومنشآت سياحية.

تقديم الشباب بمكاتب تشغيل مديرة العمل

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنّ الشباب تقدموا لمديرية العمل بمطروح بطلبات للحصول على فرص عمل، ومر مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر وظائف خالية من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

تعيين مؤقت ودائم

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بمحافظة مطروح، أن التعيينات خلال وظائف شاغرة للشباب مؤقت ودائم، حسب طبيعة كل وظيفة وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

فرص عمل للقضاء علي البطالة

وأكد محافظ مطروح جهود مديرية العمل بمطروح ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة واستمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الإستقرار لهم والقضاء على البطالة.