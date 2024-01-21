وظائف شاغرة بأحد أكبر «الهايبر ماركت» بالعبور.. محافظة القليوبية تكشف التفاصيل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، والإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات «الهايبر ماركت» الكبرى بالعبور في محافظة القليوبية والمقرر إقامته الأحد المقبل 28 يناير الجاري بالحي التاسع، بمدينة العبور من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساء.

وظائف ملتقى توظيف مصر

أوضحت محافظة القليوبية، في بيان، أنّ وظائف ملتقى توظيف مصر في مدينة العبور، يوفر 30 وظيفة كالتالي:

- مدير هايبر (غير مقيد بالسن المحدد).

- مدير فريش فود.

- مدير غذائي (جروسري).

- مدير لا غذائي ( منظفات ورقيات تجميل منزلية).

- مشرف غذائي + لا غذائي.

- منسق ممرات بالأقسام المختلفة معلبات وحلويات ومنظفات و تجميل و منزلية / ومالتي ومجمدات.

- مشرف قسم البقالة.

- بائع بقالة.

- مشرف قسم الجزارة البلدي/ المستورد.

- بائع جزارة بلدي / مستورد.

- بائع دواجن فريش.

- مشرف قسم العطارة.

- بائع عطارة.

- مشرف قسم الخضار والفاكهة.

- بائع قسم الخضار والفاكهة.

- مشرف قسم الأسماك.

- بائع سمك.

- شيف سخن سمك.

- مشرف قسم المخبوزات (البيكرى).

- مساعد شيف مخبوزات.

-بائع مخبوزات.

- مشرف قسم الأمن.

- فرد امن.

- مشرف دليفري.

- محضر طلبات.

- كاشير.

- خلف كاشير.

- مسؤول استلام.

- مراقب مخزون.

- اخصائي مشتريات.

متطلبات الوظائف

أوضحت محافظ القليوبية، أنّ متطلبات الوظائف، كالتالي:

- لسن من 20 إلى 40 سنة.

- شيفتات متغيرة.

- موقف واضح من التجنيد.

- التفرغ التام.

الحقوق والمميزات للوظائف الجديدة

أشارت المحافظة إلى أنّ الحقوق والمميزات للوظائف الجديدة، كالتالي:

- مرتب مجزي حسب الخبرة.

- دورات تدريبية بأكاديمية الشركة.

- سكن فندقي للمغتربين.

- ترقيات وتدرج وظيفي.

- تأمينات اجتماعية.

- كارت رعاية صحية.

- تأمين طبي أسري بعد 18 شهر عمل.

- تارجت شهري.

- زيادة سنوية.

أكدت المحافظة ضرورة ملء الاستمارة التالية، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد من الرابط التالي: من هنا.