وظائف شاغرة لشباب القاهرة الكبرى.. المميزات والتخصصات ورابط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة للمشروعات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات الهايبر ماركت الكبرى، والتي توفر فرص عمل للشباب في محافظات القاهرة الكبرى «القليوبية والقاهرة والجيزة».

موعد ومكان ملتقى التوظيف

وأوضح بيان صادر من محافظة القليوبية، أن الوظائف متاحة لشباب القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال الملتقى التوظيفي بمركز شباب الصف في مدينة الصف بالجيزة، حيث ينطلق الأحد 28 يناير 2024، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.

تخصصات وظائف الشباب والرياضة بالقاهرة الكبرى

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن وظائف ملتقى التوظيف تشمل مديري أقسام، كاشير، مشرف جروسري، منسقي ممرات، منسق تلاجة، بقالين، جزارين، شيف مصنعات، عمال مخازن، أمن، معدين للطلبات، دليفري ويشترط امتلاك رخصة دراجة نارية.

وأوضح البيان، أن مكان العمل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أن متطلبات الوظيفة كالتالي:

- مؤهلات عليا ومتوسطة

- خبرة وبدون

- موقف واضح من التجنيد

- التفرغ التام

الحقوق والمميزات

أوضح البيان أن الحقوق والمميزات لوظائف ملتقى شباب القاهرة الكبرى تشمل مرتبات مجزية، إجازات سنوية، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، فرص ترقية للمتميزين، وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف ملء الاستمارة والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد بعد تسجيل البيانات على الرابط التالي من هـنـا.