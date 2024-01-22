«إعمار ليبيا» توقع اتفاقية مع شركات مصرية لإنشاء 6 جسور في مدينة درنة

وقّع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، بحضور رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد مع رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم" المصرية المهندس إبراهيم العرجاني، ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الوزير هاني ضاحي، عقودا كبرى في مجال الإنشاء والإعمار.

وتشمل الاتفاقية إنشاء عدد 6 جسور جديدة بمدينة درنة، وهي جسر البحر، وجسر وادي الناقة، وجسر مسجد الصحابة، وجسر الوادي 1، وجسر الوادي 2، وجسر الوادي 3.

وفي مدينة أجدابيا سيتم إنشاء جسرين وهما جسر وسط المدينة، وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.

وفي مدينة بنغازي سيتم إنشاء 3 جسور جديدة، وهي جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي، وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة، وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.