المقاولون العرب تنفذ جسرين في مدينة درنة ضمن «إعادة إعمار ليبيا»

شهدت مدينة درنة الليبية مراسم توقيع كبرى العقود في مجال الإعمار لتنفيذ جسرين في مدينتي درنة وسوسة الليبيتين، إذ وقع العقود المهندس بالقاسم حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذة للأعمال، وذلك بمقر إدارة الصندوق في مدينة درنة.

المقاولون العرب تنفذ جسرين في مدينة درنة بليبيا

وأشار بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الأربعاء، إلى أن التوقيع يأتي في إطار سعي الحكومة الليبية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الليبي الدكتور أسامة حماد لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة إعمار المدن المتضررة من آثار إعصار دانيال.

وذكر البيان أن التوقيع شمل عقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول، ومنها جسر بأعلى وادي أبو مهبول، وجسر بأعلى وادى مرقص، بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

وعقب مراسم توقيع العقد أكد المدير التنفيذي للصندوق المهندس بالقاسم حفتر على ضرورة البدء في الأعمال واتمامها في أسرع وقت من أجل حل جميع الاختناقات التي تعاني منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة.

من جانبه، رحب المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب بالتعاون مع صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والذى يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا مؤكدًا أن الشركة تتشرف بمواصلة التعاون مع الأشقاء الليبيين، والذي يمتد منذ 1966 ومبينًا أن هذا التعاون يأتي في إطار الالتزام المصري والواجب الوطني تجاه الأشقاء الليبيين، خاصة في صدد إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم باستخدام أحدث الأساليب في تنفيذ المشروعين مع مراعاة أعلى مقاييس الجودة العالمية.

حضر توقيع العقد المهندس حاتم العريبي رئيس لجنة إعمار بني غازي، والمهندس حسن مصطفي عضو مجلس إدارة الشركة والمهندس أنس الصغير المشرف على فرع الشركة بليبيا، والمهندس رأفت المحروقي مدير فرع الشركة بليبيا.

تنفيذ المشروعات يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين

يذكر أن شركة المقاولون العرب سبق لها الإسهام في المشروعات التنموية والحيوية في ليبيا وكانت من أولى الدول التي عملت بها الشركة في الخارج، حيث نفذت العديد من المشروعات الحيوية من طرق، وجسور ومواني، ومشروعات الكهرباء وجامعات ومنشآت عسكرية وسياحية ومطارات ومحطات مياه وإسكان، كما شاركت مؤخرًا في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ضمن 132 شركة عربية وأجنبية.