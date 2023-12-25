«الغرف التجارية» تبحث فرص مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

بحث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية، فرص التعاون بين الجانبين ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، بحضور محمد صالح الساعدي قنصل ليبيا في الإسكندرية، وأسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، ومحمد سمير، الملحق الدبلوماسي بالخارجية المصرية، وعدد من رجال الأعمال الليبيين.

ووجّه الجانب الليبي الدعوة لاتحاد الغرف المصرية لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة، للتعرف على احتياجات السوق الليبية من السلع والخدمات التي تسهم في إعادة الإعمار، وتعهّد الوكيل بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.

تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

وكان الوفد الليبي قد أعرب عن ثقته في أنّ الجانب المصري يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام مع ليبيا، خاصة وأنّ رجال الأعمال الليبيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية والتي تحظي بكل ترحيب على جميع المستويات في السوق الليبية، معربين عن أملهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتعهّد الجانب الليبي بحل مشكلة مستحقات الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات، مؤكدا أهمية تيسير إجراءات انتقال السلع والأفراد بين البلدين، كما أشاروا إلى التكدس الكبير لسيارات النقل أمام معبر السلوم، وقد تصل فترة الإفراج عن البضائع بها إلى أسبوعين أو أكثر، ما يؤثر بالسلب على سيولة حركة التجارة، وارتفاع تكاليف نولون الشحن، ما أثر بدوره على تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30%.

وطالب الجانب الليبي، بتخصيص معبر لسيارات النقل بعيدا عن معبر الأفراد، وتيسير الإجراءات الأمنية، مقترحين تخصيص معبر سيوة لهذا الغرض.

سرعة الإفراج عن البضائع

وقال أعضاء الوفد، إنّ قرب المسافة بين مصر وليبيا وسرعة الإفراج عن البضائع هي أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، ويجب الاستفادة من هذه الميزة وتنميتها.

وفي ختام اللقاء، أهدى صالح العبيدي رئيس غرفة بنغازي، درع الغرفة إلى أحمد الوكيل، تقديرا لدوره في العمل على تيسير التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا.