«الصحة» تنفي وفاة مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تداوله البعض عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان وزارة الصحة وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية بقسم الرعاية المركزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة أنّ هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، ويتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 نوفمبر 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

وتهيب وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.