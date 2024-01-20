منشآت مستثناة من قطع الكهرباء طوال العام في المنوفية.. منها المستشفيات

كشف المهندس حاتم طعيمة، رئيس شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن أماكن مستثناة من قطع التيار الكهربائي طوال العام لأسباب مختلفة.

مناطق مستثناة من قطع الكهرباء

وأضاف رئيس الشبكات لـ«الوطن»، أنه منذ اتباع خطة تخفيف الأحمال للكهرباء منذ عدة أشهر في فصل الصيف الماضي، وهذه المناطق مستثناة، مؤكدا أن هذه المغذيات لا تنقطع لأنها تخدم المستشفيات والمصالح الحكومية المختلفة.

1- مركز ومدينة شبين الكوم.. يُغذي مساكن المستشفى التعليمي والبريد ومديرية الكهرباء والصرف الصحي.

2- مركز ومدينة قويسنا.. يُغذي الساحة لصومعة قويسنا ومطار قويسنا والصرف الصحي.

3- مركز ومدينة بركة السبع.. يُغذي شرق المدينة لمستشفى بركة السبع وقسم الشرطة

4- مركز ومدينة تلا.. يُغذي مستشفى تلا

5- مركز ومدينة الشهداء.. يُغذي المثلث لمستشفى الشهداء العام، والمجاري

6- مركز ومدينة منوف.. يُغذي كلية الهندسة ومستشفى التأمين

7- مركز ومدينة أشمون.. يُغذي المياه البديلة لمستشفى أشمون العام ووردان 2 ومطار الخطاطبة، والصرف الصحي.

8- مدينة سرس الليان:.. يغذي اليونسكو ومطحن سرس الليان والمجاري الجديد.

9- مركز ومدينة الباجور.. يُغذي مستشفى الباجور.