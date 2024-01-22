«بيطري الشرقية» يوضح فوائد استخدام «الأزولا».. بديل اقتصادي للأعلاف

عدّد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، فوائد وأهمية استخدام «الأزولا» كبديل اقتصادي للأعلاف، مشيرا إلى أنه يعتبر مصدر غذائي غير مكلف اقتصاديًا، فضلا عن أن الاعتماد عليه يؤدي للقضاء على مشكلة نقص خامات الأعلاف والحد من ارتفاع أسعارها.

استخدام الأزولا كبديل اقتصادي للأعلاف

جاء ذلك خلال ندوة عُقدت اليوم بمقر قصر الثقافة بمدينة الزقازيق، بعنوان «الأزولا كبديل اقتصادي للأعلاف»، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أشرف طه نصير وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والدكتور رضا الشحات أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.

لا يحتاج لإجراء عمليات التصنيع

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري خلال الندوة، أن «الأزولا» هو نبات سرخسي صغير، يعيش طافيا على أسطح حقول الأرز المغمورة بالمياه، ولا يحتاج لإجراء عمليات التصنيع مثل الطحن أو الفرم لأنها هشة ويمكن استخدامها كمصدر غذائي جيد ورخيص كبديل لخامات الأعلاف مثل «كُسب فول الصويا» لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولذلك يستخدم كعلف للدجاج البياض والتسمين والأرانب والأسماك.

وأشار إلى أن «الأزولا»، يعتبر علفا مجانيا، ويعمل على زيادة إنتاج الألبان، ويستخدم كبديل جزيئي للبروتينات التقليدية في علائق الأرانب والدواجن، ويمكن أن يتغذى عليه البط سواء كان مازال أخضر أو بعد تجفيفه وترطيبه بالماء.