ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة لضبط ومتابعة المخازن، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مصنع أعلاف

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، التي أسفرت عن ضبط أحد مخازن بيع الأعلاف لحيازته خليط زوائد إنتاج أحد مطاحن القطاع الخاص ببرج العرب، وتبين أن خليط الزوائد مجهول المصدر، ولا توجد بحوزته فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 125 شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة 40 كجم بإجمالي وزن 5000 كجم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.