وكيل مجلس الشيوخ: مصر حققت مركزا متقدما في صناعة التعهيد

أكّدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنَّ مصر حققت في صناعة وخدمات التعهيد طفرة كبيرة بفضل توافر إمكانات تكنولوجية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة وبنية رقمية متطورة.

وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة المقدم من النائبة يسرا أباظة حول صناعة البرمجيات في مصر: «كنا بالفعل نحتاج لمزيد من جذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي أصبحت السوق المصرية رائدة فيه، وذات مكانة معترف بها بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

ولفتت إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد للفترة من 2022 إلى 2026 وما تتضمنه من محاور بالغة الأهمية، وما تمّ إنجازه منها خلال الفترة الماضية، وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سبل تعزيز هذه الصناعة الواعدة.

وأوضحت أنَّ تعميق الاستفادة من هذه الخدمات يحتاج إلى تطوير في المناهج التعليمية فضلًا عن التنسيق بين الهيئات التعليمية والأكاديمية وبين المؤسسات المُشغِلة لهذه العمالة لمعرفة متطلباتها من الأيدي العاملة وطبيعتها، بما يعزز من المهارات التي يتمتع بها الخريجون ويؤهلهم بالفعل لسد احتياجات هذه السوق الواعدة.

كان مجلس الشيوخ قد ناقش في الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

بدورها، قالت النائبة يسرا أباظة مقدم طلب المناقشة، إنَّه في ظل توجه الدولة نحو انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات القومية وتوفير فرص العمل، تبرز صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الصناعات العابرة للحدود، والتي تسهم في تعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، مبينة أنَّ خدمات التعهيد أصبحت أحد أهم أفرع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.