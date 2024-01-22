وزير الاتصالات: مبادرة مصر الرقمية تعد جيلا متخصصا في تكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نمو صادرات التعهيد في عام 2023 إلى 3.7 مليار دولار مقارنة 2.4 مليار جنية بعام 2022، مشيرا إلى أن نمو الصادرات الرقمية في عام 2023 إلي 6.2 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة نمو 26.5%.

وقال وزير الاتصالات إن زيادة قدرة مصر في التعهيد لم يتأت لولا تسارع وتيرة الحراك التدريبي الذي بدأته وزارة الاتصالات، حيث بدأت الرؤية ببرامج تدريبية لكافة أطياف المجتمع والإعمار والتخصصات والخلفيات العلمية، والطلاب وخرجي التخصصات غير العلمية، وكذا التكنولوجية بالغة التعقيد.

إقامة أول جامعة رقمية في أفريقيا

وأوضح وزير الاتصالات إلى إقامة أول جامعة من نوعها في إفريقيا «مصر المعلوماتية»، والتي تضم 4 كليات فرعية، منها الفنون الرقمية والتي تعد شباب على إنشاء وبناء الألعاب الرقمية على نحو متخصص لينتج ألعاب إلكترونية تستطيع المنافسة في السوق العالمي، لاسيما وأن صناعة الألعاب تتسم بالتنافسية الشديدة، مما يتوجب إعداد كوادر مؤهلة، ويتم العمل مع 3 جامعات دولية مرموقة، مشيرا أيضا إلى مبادرة أجيال مصر الرقمية لإعداد أجيال من متخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت تصريحات وزير الاتصالات خلال العامة المنعقدة الآن في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي أحالت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشؤونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشؤونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: «الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها»، والمقدمة من النائب حسانين توفيق إلى الحكومة لاتخاذ وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير البرلماني.